CBS News: Лидер Китая не будет присутствовать на инаугурации Трампа

Си Цзиньпин (Фото: ЕРА)

Глава Китая Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на двух неназванных собеседников.

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По их словам, 20 января инаугурацию посетят посол Китая в США и его супруга, как это обычно бывает. Дополнительно к ним могут присоединиться другие официальные лица из Пекина.

В посольстве Китая в США отказались от комментариев. У Трампа не ответили на запрос с просьбой прокомментировать.

Как отмечает CBS News, приглашение лидеру Китая было передано в обход официальных дипломатических каналов. Это застало врасплох как Пекин, так и союзников США.

"Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и остро осознающие динамику сил в отношениях между США и Китаем, остались в недоумении относительно намерений Трампа", – пишет СМИ.

Несколько западных дипломатов были удивлены решением Трампа пригласить Си Цзиньпина на инаугурацию, учитывая разные взгляды членов команды Трампа на Китай. По словам собеседников, это может стать "источником напряженности" как внутри администрации, так и в геополитических отношениях.

12 декабря сообщалось, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января.