Трамп і Сі Цзіньпін мали телефонну розмову
Дональд Трамп під час розмови з Сі Цзіньпіном у 2018 році (Архівне фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Очільник Китайської народної республіки Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє китайське державне медіа Сіньхуа.

Інших деталей розмови не повідомляється.

У грудні 2024-го американське медіа CBS News повідомляло, що Трамп запросив Сі на свою інавгурацію, котра має відбутися 20 січня 2025-го. Згодом це ж ЗМІ заявило, що очільник КНР не приїде на інавгурацію.

Уже в січні 2025 року Трамп повідомив, що мав контакт з Сі через помічників, а також обраний президент висловив сподівання, що вони порозуміються китайським лідером.

17 січня міністерство закордонних справ КНР заявило, що на інавгурації Трампа буде присутній віцепрезидент Китаю як "спеціальний представник Сі".

  • У листопаді 2024-го більшість аналітиків в опитуванні агенції Reuters заявили, що США можуть запровадити майже 40% мита на імпорт з Китаю за каденції Трампа.
  • У січні 2025 року агенція Bloomberg із посиланням на власні джерела стверджувала, що китайська влада розглядає варіант, за якого близький до Трампа мільярдер Маск може придбати американський бізнес TikTok.
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