Сі Цзіньпін відправив на інавгурацію Трампа віцепрезидента Китаю

У середині грудня стало відомо, що Трамп запросив на захід китайського лідера, але той відмовився

Хань Чжен (Фото: ЕРА/FLORENCE LO)

На інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа від Китаю поїде віцепрезидент країни Хань Чжен. Про це пише американська газета The Washington Post з посиланням на представника китайського зовнішньополітичного відомства.

Відповідно до традицій США, світових лідерів зазвичай не запрошують на інавгурацію американських президентів. Однак у грудні кілька ЗМІ повідомляли, що Трамп нібито запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна, який відмовився від цієї пропозиції.

Сьогодні, 17 січня, китайське міністерство закордонних справ заявило, що на церемонії складання присяги Трампа буде присутній віцепрезидент Китаю як "спеціальний представник Сі".

12 грудня 2024 року повідомлялося, що Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію 20 січня.

13 грудня CBS News писало, що лідер Китаю не приїде на інавгурацію Трампа.

6 січня 2025 року Трамп заявив, що мав контакт з Сі через помічників. Майбутній президент США висловив сподівання, що вони з китайським лідером порозуміються.