Коли буде інавгурація Трампа у 2025-му та де дивитися трансляцію онлайн

Коли відбудеться офіційна церемонія інавгурації Дональда Трампа та де можна подивитись онлайн-трансляцію церемонії інавгурації президента Сполучених Штатів Америки

Коли буде інавгурація Трампа у 2025-му / Фото: depositphotos

Інавгурація Трампа 2025: дата

Дональд Трамп, обраний 47-м президентом Сполучених Штатів Америки, офіційно приступить до своїх обов'язків 20 січня 2025 року. Ця дата є традиційною для інавгурації президентів США, відповідно до 20-ї поправки до Конституції США. Церемонія відбудеться у Вашингтоні біля Капітолія і почнеться опівдні за місцевим часом (19:00 за київським).

Як і кожного разу, захід планується з великим масштабом, а на місці будуть присутні представники уряду, члени Конгресу, світові лідери, члени сімей Трампа і майбутнього віцепрезидента Джей Ді Венса, а також журналісти та гості з усього світу.

Цьогорічна церемонія, за повідомленнями ЗМІ, вразить глядачів унікальними нововведеннями в організації. Ця інавгурація є 60-ю і проходитиме під гаслом "Наша непохитна демократія: конституційна обіцянка".

Як відбувається інавгурація президента США

Як відбувається інавгурація президента США / Фото: depositphotos

Інавгурація президента США – це офіційна церемонія, яка знаменує початок нового президентського терміну. Основними моментами є:

Приведення до присяги. Президент виголошує текст присяги, який передбачено Конституцією США, тримаючи руку на Біблії. Церемонія проводиться перед головою Верховного суду США. Присяга звучить так:

"Я урочисто клянуся, що чесно виконуватиму обов'язки Президента Сполучених Штатів і докладатиму всіх зусиль для збереження, захисту та підтримки Конституції Сполучених Штатів". Інавгураційна промова. Після присяги президент виголошує промову, в якій окреслює головні цілі та завдання свого майбутнього терміну. Ця промова має не тільки політичний зміст, але й символічне значення для всієї країни. Парад на честь президента. Після офіційної частини відбувається парад, у якому беруть участь військові, творчі колективи та громадські організації. Він проходить по Пенсильванія-авеню до Білого дому. Інавгураційні бали. Урочисті заходи продовжуються святковими балами, які є традиційним елементом інавгурації.

Інавгурація супроводжується підвищеними заходами безпеки, зокрема через масштабність події та велику кількість відвідувачів.

Інавгурація Трампа у прямому ефірі: де дивитись онлайн

Інавгурація Трампа у прямому ефірі / Фото: depositphotos

Для тих, хто бажає спостерігати за подією в режимі реального часу, передбачено кілька способів трансляції. Головні офіційні ресурси для перегляду:

Вебсайт Білого дому. Офіційна трансляція інавгурації буде доступна на сайті whitehouse.gov. Перегляд забезпечує високоякісний потік без рекламних перерв. YouTube. Канал Білого дому в YouTube також транслюватиме подію. Телевізійні трансляції. Американські канали CNN, NBC, CBS, Fox News та інші забезпечать багатокамерний показ інавгурації. Ці трансляції можуть бути доступні також через провідні українські телеканали або їхні онлайн-платформи. Соціальні мережі. На платформах Facebook, Twitter і навіть Instagram очікуються прямі ефіри із заходу.

Трансляція на багатьох з цих ресурсів почнеться приблизно за годину до основної церемонії, щоб глядачі змогли побачити підготовчі моменти.

Інавгурація президента США є не лише політичним актом, а й вагомим символічним заходом для всього світу. Для глядачів це унікальна можливість спостерігати за історичним моментом в реальному часі. Щобільше, з сучасними технологіями трансляцію можна побачити у високій якості з будь-якої точки світу.