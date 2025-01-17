Си Цзиньпин отправил на инаугурацию Трампа вице-президента Китая

В середине декабря стало известно, что Трамп пригласил на мероприятие китайского лидера, но тот отказался

Хань Чжэн (Фото: EРА/FLORENCE LO)

На инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа от Китая поедет вице-президент страны Хань Чжэн. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на представителя китайского внешнеполитического ведомства.

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Согласно традициям США, мировые лидеры обычно не приглашаются на инаугурацию американских президентов. Однако в декабре несколько СМИ сообщали, что Трамп якобы пригласил президента Китая Си Цзиньпина, отказавшегося от этого предложения.

Сегодня, 17 января, китайское министерство иностранных дел заявило, что на церемонии принесения присяги Трампа будет присутствовать вице-президент Китая как "специальный представитель Си".

12 декабря 2024 года сообщалось, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января.

13 декабря CBS News писало, что лидер Китая не приедет на инаугурацию Трампа.

6 января 2025 года Трамп заявил, что имел контакт с Си через помощников. Будущий президент США выразил надежду, что они с китайским лидером найдут общий язык.