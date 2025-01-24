"Що буде, якщо нафта стане по $45?" У Трампа назвали засіб тиску на Росію

Ключову роль у досягненні миру відіграє не тільки дипломатія, а й економіка, зазначив Келлог

Кіт Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Економічні заходи, зокрема зниження ціни на нафту, можуть змусити Росію до закінчення війни. Про це розповів майбутній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог.

За його словами, російська війна "не закінчиться вбивством один одного", а ключову роль у досягненні миру відіграє не тільки дипломатія, а й економіка.

"Один приклад – нафта... Якщо подивитися на [марки] Brent або WTI, базова ціна становить близько $78 доларів за барель. Тож росіяни отримують мільярди доларів від продажу нафти. Що [буде], якщо знизити це значення до $45 за барель, що здебільшого є базовою точкою беззбитковості?" – пояснив соратник Трампа.

Келлог зазначив, що президент США задля закінчення війни виходить з економічних та дипломатичних заходів. Для останніх Трамп говорить з Північною Кореєю та Китаєм, додав Келлог.

Напередодні, 23 січня, під час саміту у Давосі Трамп заявив, що Саудівська Аравія має зменшити ціни на нафту, аби припинити війну Росії проти України.