Трамп назвав Кім Чен Ина "розумним хлопцем" і хоче зв'язатися з ним
Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зв'язатися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. В інтерв'ю Fox News він назвав голову КНДР "розумним хлопцем".
"Я так і зроблю. Я йому подобався, і ми з ним ладнали", – сказав Трамп у відповідь на питання щодо встановлення контактів із Кім Чен Ином.
Американський лідер зазначив, що на зустрічі з Бараком Обамою у 2015 році той назвав КНДР "загрозою номер один" для США. Проте Трамп переконаний, що під час минулого президентського терміну зміг "розв'язати цю проблему" і дійти порозуміння з головою КНДР.
У контексті ядерної загрози з боку Ірану Трамп заявив, що Тегеран є іншою категорією загрози порівняно з Північною Кореєю.
"Він не релігійний фанатик. Він видається розумним хлопцем. Кім Чен Ин – розумний хлопець", – сказав Трамп.
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- 24 січня Трамп поклав на Зеленського частину відповідальності за повномасштабну війну.