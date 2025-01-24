Трамп назвав Кім Чен Ина "розумним хлопцем" і хоче зв'язатися з ним

Американський лідер зазначив, що глава КНДР хоча б не "релігійний фанатик", як в Ірані

Кім Чен Ин і Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зв'язатися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. В інтерв'ю Fox News він назвав голову КНДР "розумним хлопцем".

"Я так і зроблю. Я йому подобався, і ми з ним ладнали", – сказав Трамп у відповідь на питання щодо встановлення контактів із Кім Чен Ином.

Американський лідер зазначив, що на зустрічі з Бараком Обамою у 2015 році той назвав КНДР "загрозою номер один" для США. Проте Трамп переконаний, що під час минулого президентського терміну зміг "розв'язати цю проблему" і дійти порозуміння з головою КНДР.

У контексті ядерної загрози з боку Ірану Трамп заявив, що Тегеран є іншою категорією загрози порівняно з Північною Кореєю.

"Він не релігійний фанатик. Він видається розумним хлопцем. Кім Чен Ин – розумний хлопець", – сказав Трамп.