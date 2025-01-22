Reuters: Трамп і Моді можуть зустрітися у лютому, США та Індія вже ведуть підготовку

На порядку денному можуть бути питання торговельних відносин Індії та США та спрощення отримання віз для робітників

Нарендра Моді та Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може зустрітися із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні вже у лютому. Дипломати з обох сторін зараз намагаються організувати зустріч, повідомляє Reuters з посиланням на двох індійських співрозмовників, знайомих із переговорами.

За їхніми словами, Індія хоче зміцнити торговельні відносини зі США та спростити для своїх громадян отримання віз для кваліфікованих робітників. Ці дві теми будуть на порядку денному на можливій зустрічі двох лідерів.

Повідомляється, що повернення Трампа до Білого дому викликало стурбованість у чиновників Індії щодо мита. Новий президент США включив країну до списку держав з високими митами на американську продукцію.

Однак неназвані співрозмовники зазначили, що Індія готова піти на деякі поступки США та запропонувати стимули для залучення додаткових інвестицій США до Індії.

Анонімні чиновники сподіваються, що швидка зустріч Моді та Трампа допоможе позитивному початку відносин між країнами.

Також повідомляється, що підготовка ґрунту для нової зустрічі входить до порядку денного міністра закордонних справ Індії Субрахманіяма Джайшанкара. Він був присутній на інавгурації американського президента.