Зеленский: За столом переговоров о мире будут те, кто готов взять на себя ответственность

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

За столом мирных переговоров будут именно те государства, которые готовы взять на себя ответственность – предоставить гарантии безопасности Украине, помочь остановить агрессию РФ и восстановить страну. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Укринформ.

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Что касается Китая, то Зеленский отметил, что Украина готова к "присутствию серьезных игроков" во время проведения мирных переговоров.

Вместе с тем президент подчеркнул, что за столом переговоров будут те, кто готов взять на себя ответственность в гарантиях безопасности и помощи, а также в остановке диктатора Владимира Путина и инвестировании в восстановление Украины.

Накануне, 16 февраля, Зеленский вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В ходе визита будут обсуждаться вопросы обмена пленных, в котором ОАЭ играет роль посредника, а также инвестиции и экономическое партнерство.

Президент считает, что в нынешней ситуации ни Украина, ни Россия не получат "очень хорошее" соглашение относительно завершения войны.