Зеленский: Сейчас ни Украина, ни РФ не получат очень хорошего мирного соглашения
Президент Владимир Зеленский считает, что в нынешней ситуации ни Украина, ни Россия не получат "очень хорошее" соглашение по завершению войны. Об этом он заявил в интервью NBC News.
"При таких обстоятельствах у нас не будет выгодного соглашения, и для Путина тоже не будет выгодно, потому что он не может нас победить, а мы не можем победить его. Поэтому это не будет выгодное соглашение для нас обоих. Но может быть что-то важнее. Мир. Возможно, не самый лучший, но мирные люди. Это то, чего мы действительно хотим. Это намного важнее любых выгодных соглашений. Я так считаю", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что нельзя позволить российскому диктатору получить все преимущества и действовать по его условиям. Поэтому для Зеленского важно иметь поддержку со стороны американского коллеги Дональда Трампа.
"И важно, чтобы Путин знал: это не игра, надо ему сказать, что мы должны говорить с ним, договариваться, потому что он враг, он сильный, поэтому мы должны говорить, чтобы остановить войну", – сказал украинский президент.
- 12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.
- Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.
- 14 февраля МИД Саудовской Аравии заявил о готовности провести встречу Трампа и Путина.
- Госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф отправляются 16 февраля в Саудовскую Аравию для переговоров по завершению российско-украинской войны.