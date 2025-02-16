Рубио: Ближайшие дни или недели покажут, действительно ли Путин хочет мира
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что ближайшие дни и недели покажут, действительно ли российский диктатор Владимир Путин настроен на мир в Украине. Об этом он заявил в интервью CBS News.
Рубио спросили, верит ли он в готовность Путина к переговорам и уступкам ради завершения войны.
В ответ он отметил: "Президент Трамп беседовал с Путиным на прошлой неделе, и Путин выразил свою заинтересованность в мире, а президент выразил свое желание видеть окончание этого конфликта таким образом, чтобы оно было продолжительным и защищало украинский суверенитет, и чтобы это был продолжительный мир. Это правильное решение".
Рубио добавил, что подлинность намерений диктатора РФ покажет дальнейшее развитие событий.
"Следующие несколько недель и дней определят, насколько это серьезно или нет. В конце концов, одним телефонным звонком мир не устанавливается", – подытожил он.
- 12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.
- Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.
- 14 февраля МИД Саудовской Аравии заявил о готовности провести встречу Трампа и Путина.
- Госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф отправляются 16 февраля в Саудовскую Аравию для переговоров по завершению российско-украинской войны.