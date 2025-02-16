Рубіо: Найближчі дні чи тижні покажуть, чи дійсно Путін хоче миру

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/JACK GUEZ)

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що найближчі дні та тижні покажуть, чи дійсно російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

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Рубіо запитали, чи вірить він у готовність Путіна до переговорів і поступок заради завершення війни.

У відповідь він зазначив: "Президент Трамп мав розмову з Путіним минулого тижня, і в ній Путін висловив свою зацікавленість у мирі, а президент висловив своє бажання бачити закінчення цього конфлікту таким чином, щоб воно було тривалим і захищало український суверенітет, і щоб це був тривалий мир. Це правильне рішення".

Рубіо додав, що справжність намірів диктатора РФ покаже подальший розвиток подій.

"Наступні кілька тижнів і днів визначать, наскільки це серйозно чи ні. Зрештою, одним телефонним дзвінком мир не встановлюється", – підсумував він.

12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.

Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.

14 лютого МЗС Саудівської Аравії заявило про готовність провести зустріч Трампа і Путіна.

Держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц та спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф вирушають 16 лютого до Саудівської Аравії для переговорів щодо завершення російсько-української війни.