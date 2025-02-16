Адміністрація Трампа прагне досягти припинення вогню в Україні до 20 квітня – Bloomberg

Деякі європейські посадовці скептично ставляться до цього. Один зі співрозмовників зазначив, що більш досяжним є рішення до кінця 2025 року

Білий дім (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує досягти припинення вогню у російсько-українській війні до 20 квітня, про що її посадовці нібито прямо заявили європейським лідерам. Про це пише Bloomberg з посиланням на співрозмовників з-поміж європейських посадовців.

За даними видання, європейські посадовці готуються збільшити витрати на оборону та підтримку України, але ці плани не будуть оприлюднені до виборів у Німеччині 23 лютого.

17 лютого до Парижа прибудуть лідери кількох країн ЄС, щоб разом із президентом Франції Еммануелем Макроном розпочати підготовку цих заходів. Очікується, що на саміті обговорюватимуть і можливість відправлення європейських військових в Україну.

Bloomberg, посилаючись на джерела серед європейських чиновників, повідомляє, що адміністрація Трампа прагне досягти припинення вогню в Україні до Великодня, який цього року припадає на 20 квітня.

Втім, деякі європейські посадовці вважають такий графік надто амбітним і сумніваються в його реалістичності. Один зі співрозмовників зазначив, що більш досяжним є рішення до кінця 2025 року. У Раді національної безпеки Білого дому відмовилися коментувати цю інформацію, повідомляє Bloomberg.

12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.

Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.

14 лютого МЗС Саудівської Аравії заявило про готовність провести зустріч Трампа і Путіна.

Держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц та спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф вирушають 16 лютого до Саудівської Аравії для переговорів про завершення російсько-української війни.