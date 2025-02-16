Администрация Трампа стремится достичь прекращения огня в Украине до 20 апреля – Bloomberg
Администрация президента США Дональда Трампа планирует достичь прекращения огня в российско-украинской войне до 20 апреля, о чем ее чиновники якобы прямо заявили европейским лидерам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собеседников из европейских чиновников.
По данным издания, европейские чиновники готовятся увеличить расходы по обороне и поддержке Украины, но эти планы не будут обнародованы до выборов в Германии 23 февраля.
17 февраля в Париж прибудут лидеры нескольких стран ЕС, чтобы вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном приступить к подготовке этих мероприятий. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться и возможность отправки европейских военных в Украину.
Bloomberg, ссылаясь на источники среди европейских чиновников, сообщает, что администрация Трампа стремится достичь прекращения огня в Украине к Пасхе, которая в этом году приходится на 20 апреля.
Впрочем, некоторые европейские чиновники считают такой график слишком амбициозным и сомневаются в его реалистичности. Один из собеседников отметил, что более достижимо решение до конца 2025 года. В Совете национальной безопасности Белого дома отказались комментировать эту информацию, сообщает Bloomberg.
- 12 февраля 2025 г. стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.
- Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.
- 14 февраля МИД Саудовской Аравии заявил о готовности провести встречу Трампа и Путина.
- Госсекретарь США Марко Рубио , советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф отправляются 16 февраля в Саудовскую Аравию для переговоров о завершении российско-украинской войны.