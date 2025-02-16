Топ-чиновники Белого дома отправляются в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине

Спецпосланник Трампа Виткофф возразил, что Украина была исключена из переговоров, но не уточнил, приглашали ли представителей Киева

Стив Виткофф (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф отправляются 16 февраля в Саудовскую Аравию для переговоров о завершении российско-украинской войны. Об этом пишет ряд американских медиа, в том числе NBC News.

Переговоры в Саудовской Аравии станут одними из первых личных встреч между российскими и американскими чиновниками за последние несколько лет. Они должны состояться перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Виткофф подтвердил это в эфире Fox News: "Я еду сегодня вечером. Я поеду туда с советником по национальной безопасности, и мы будем проводить встречи по указанию президента, и, надеюсь, мы добьемся действительно хорошего прогресса".

Спецпосланник Трампа возразил, что Украина была исключена из переговоров, но не уточнил, приглашали ли представителей Киева. Президент Владимир Зеленский говорил, что Украину не приглашали на эту встречу.

12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.

Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.

14 февраля МИД Саудовской Аравии заявил о готовности провести встречу Трампа и Путина.