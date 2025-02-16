Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию. Готовится визит Зеленского

Делегация представила проекты в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре и возможности для инвестиций в полмиллиарда долларов

Фото: Юлия Свириденко/Facebook

Украинская делегация 16 февраля начала рабочий визит в Саудовскую Аравию, в ближайшее время там будет президент Владимир Зеленский. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр, министерша экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, делегация представила проекты в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре, а также "масштабные проекты" в сфере государственно-частного партнерства и "привлекательные приватизационные возможности" общим объемом для инвестиций в пол миллиарда долларов.

"В последующие дни будем десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. В частности, готовим подписание важных экономических договоров со странами региона", – написала Свириденко.

Ранее агентство Reuters сообщало, что американские и российские официальные лица встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни для начала переговоров, направленных на прекращение войны РФ против Украины. Зеленский заявил, что Украину не приглашали на эту встречу.

12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.

Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.

14 февраля МИД Саудовской Аравии заявил о готовности провести встречу Трампа и Путина.