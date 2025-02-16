Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию. Готовится визит Зеленского
Украинская делегация 16 февраля начала рабочий визит в Саудовскую Аравию, в ближайшее время там будет президент Владимир Зеленский. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр, министерша экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, делегация представила проекты в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре, а также "масштабные проекты" в сфере государственно-частного партнерства и "привлекательные приватизационные возможности" общим объемом для инвестиций в пол миллиарда долларов.
"В последующие дни будем десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. В частности, готовим подписание важных экономических договоров со странами региона", – написала Свириденко.
Ранее агентство Reuters сообщало, что американские и российские официальные лица встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни для начала переговоров, направленных на прекращение войны РФ против Украины. Зеленский заявил, что Украину не приглашали на эту встречу.
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