В Саудовской Аравии и Украине ответили на слова Трампа о снижении цен на нефть

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Министр экономики Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что необходимо снизить цены на нефть, чтобы остановить войну России против Украины. По его словам, страна сосредоточена на долгосрочной стабильности нефтяного рынка, передает Reuters.

"Позиция королевства, позиция ОПЕК направлена ​​на долгосрочную стабильность рынка, чтобы гарантировать достаточное предложение для растущего спроса, в том числе со стороны США и искусственного интеллекта", – сказал он.

Отмечается, что цены на нефть упали после высказываний Трампа.

Министр иностранных дел Андрей Сибига также отреагировал на слова американского лидера. Он убежден, что сильная позиция США поможет добиться прекращения полномасштабной войны.

"Советский Союз вышел из Афганистана и частично распался из-за экономических проблем и низких цен на нефть. Чем ниже цены на нефть и выше санкционное давление, тем меньше топлива для военной машины в Москве", – написал он в сети Х (Twitter).

23 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что нужно снизить цены на нефть, чтобы положить конец войне России против Украины.

14 января Bloomberg сообщал, что доходы России от продажи нефти выросли на треть – до шестилетнего максимума.

15 января IEA оценило влияние новых санкций США против России на рынок нефти.

16 января Bloomberg сообщал, что команда Трампа готовит два подхода к санкциям против РФ для принуждения к миру.