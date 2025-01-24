У Саудівській Аравії та Україні відповіли на слова Трампа про зниження цін на нафту
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім відповів на слова президента США Дональда Трампа про те, що необхідно зменшити ціни на нафту, аби зупинити війну Росії проти України. За його словами, країна зосереджена на довгостроковій стабільності нафтового ринку, повідомляє Reuters.

"Позиція королівства, позиція ОПЕК спрямована на довгострокову стабільність ринку, щоб гарантувати достатню пропозицію для дедалі більшого попиту, зокрема з боку США та штучного інтелекту", – сказав він.

Наголошується, що ціни на нафту впали після висловлювань Трампа.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також відреагував на слова американського лідера. Він переконаний, що сильна позиція США допоможе досягти припинення повномасштабної війни.

"Радянський Союз вийшов з Афганістану і частково розпався через економічні проблеми та низькі ціни на нафту. Чим нижче ціни на нафту і вище санкційний тиск, тим менше палива для військової машини в Москві", – написав він у мережі Х (Twitter).

23 січня, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп заявив, що потрібно знизити ціни на нафту, аби покласти край війні Росії проти України.

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