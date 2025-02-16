Reuters: Чиновники США и России встретятся на днях в Саудовской Аравии

Пока не понятно, с кем американские чиновники встретятся из России

Марко Рубио (Фото: Orlando Barria/EPA)

Американские и российские официальные лица встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы начать переговоры, направленные на прекращение войны РФ против Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского законодателя и неназванного собеседника, знакомого с планами.

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В материале говорится, что президент Владимир Зеленский, который в пятницу в Германии встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, заявил, что Украину не приглашали на переговоры в Саудовской Аравии, и Киев не будет вступать в контакты с Россией до консультаций со стратегическими партнерами.

Член Палаты представителей от республиканцев Майкл Маккол рассказал, что в Саудовскую Аравию от США отправятся государственный секретарь Марко Рубио, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майкл Уолц и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Пока не ясно, с кем они встретятся из России.

В кулуарах Мюнхенской конференции безопасности Маккол заявил, что целью переговоров будет организовать встречу между президентом США Дональдом Трампом, российским диктатором Владимиром Путиным и Зеленским, "чтобы наконец-то установить мир и прекратить этот конфликт".

Анонимный собеседник подтвердил планируемые переговоры в Саудовской Аравии между официальными лицами США и России. Государственный департамент США не сразу ответил на запрос о комментариях.

12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.

Затем Трамп сказал, что, вероятно, встретится с диктатором РФ в Саудовской Аравии.

14 февраля МИД Саудовской Аравии заявил о готовности провести встречу Трампа и Путина.