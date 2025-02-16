Reuters: Посадовці США та Росії зустрінуться днями у Саудівській Аравії

Наразі не зрозуміло, з ким американські посадовці зустрінуться з Росії

Марко Рубіо (Фото: Orlando Barria/EPA)

Американські та російські офіційні особи зустрінуться в Саудівській Аравії найближчими днями, щоб почати переговори, спрямовані на припинення війни РФ проти України. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на американського законодавця і неназваного співрозмовника, обізнаного з планами.

У матеріалі йдеться, що президент Володимир Зеленський, який у п’ятницю в Німеччині зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, заявив, що Україну не запрошували на переговори в Саудівській Аравії, і Київ не буде вступати в контакти з Росією до консультацій зі стратегічними партнерами.

Член Палати представників від республіканців Майкл Маккол розповів, що до Саудівської Аравії від США вирушать державний секретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майкл Волц і спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Наразі не зрозуміло, з ким вони зустрінуться з Росії.

У кулуарах Мюнхенської безпекової конференції Маккол заявив, що метою переговорів буде організувати зустріч між президентом США Дональдом Трампом, російським диктатором Володимиром Путіним і Зеленським, "щоб нарешті встановити мир і припинити цей конфлікт".

Анонімний співрозмовник підтвердив заплановані переговори в Саудівській Аравії між офіційними особами США та Росії. Державний департамент США не відразу відповів на запит про коментар.

12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.

Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.

14 лютого МЗС Саудівської Аравії заявило про готовність провести зустріч Трампа і Путіна.