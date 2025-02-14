Bloomberg: Путін збирає команду важковаговиків для переговорів щодо угоди з Україною

Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Російський диктатор Володимир Путін збирає команду людей з великим досвідом ведення переговорів, аби протистояти представникам президента США Дональда Трампа щодо угоди про припинення війни Росії проти України. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Очікується, що до команди увійде Юрій Ушаков, головний радник Кремля із зовнішньої політики, який понад пів століття працює в дипломатії, і "головний шпигун" Путіна Сергій Наришкін, який служив разом з ним у радянському Комітеті держбезпеки.

Кирило Дмитрієв, фінансист, який здобув освіту в Стенфорді та Гарварді й має зв’язки з родиною диктатора РФ, може зіграти ключову роль як неофіційний канал зв'язку з перемовниками Трампа, стверджують люди, знайомі з підготовкою.

Залучення Дмитрієва з його досвідом роботи в США і в таких компаніях, як McKinsey & Co. та Goldman Sachs Group Inc., вказує на те, що Путін готовий адаптуватися у відносинах з американським президентом, йдеться у матеріалі.

Команді Трампа, навпаки, не вистачає такого ж глибокого досвіду щодо України, та в неї мало досвіду ведення прямих переговорів з Росією. Оскільки шлях до угоди все ще дуже невизначений, а Путін не демонструє ніяких ознак пропозиції значних поступок, це може стати головною проблемою за столом переговорів, зазначили журналісти.

77-річний Ушаков працював помічником Путіна більше десятка років, а до цього був послом у США в 1998-2008 роках, що дало йому глибокі знання у відносинах з Вашингтоном. 70-річний Наришкін є давньою довіреною особою російського диктатора, працюючи з ним понад чотири десятиліття.

І Ушаков, і Наришкін брали участь у ранніх переговорах про припинення вогню з Україною незабаром після того, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення у 2022 році, пишуть журналісти.

49-річний Дмитрієв уже брав участь у переговорах про звільнення американського шкільного вчителя Марка Фогеля з російської в'язниці цього місяця, сказав один зі співрозмовників. Спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф натякнув на це, сказавши журналістам, що "джентльмен з Росії" на ім’я Кирило був важливим у цьому процесі.

Дмитрієв народився в Києві, а після роботи в McKinsey і Goldman Sachs повернувся до Росії, щоб працювати у фонді прямих інвестицій. Наразі він перебуває під американськими санкціями, США назвали його "відомим союзником Путіна".

Дмитрієв був згаданий у доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера за його зусилля, спрямовані на те, щоб "увійти в контакт" з адміністрацією Трампа під час його першої каденції.

До зусиль можуть також приєднатись інші члени переговорної групи РФ 2022 року. За словами наближеної до Кремля людини, серед них може бути помічник диктатора РФ Володимир Мединський.