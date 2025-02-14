Bloomberg: Путин собирает команду тяжеловесов для переговоров по соглашению с Украиной

Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Российский диктатор Владимир Путин собирает команду людей с большим опытом ведения переговоров, чтобы противостоять представителям президента США Дональда Трампа по соглашению о прекращении войны России против Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Ожидается, что в команду войдет Юрий Ушаков, главный советник Кремля по внешней политике, более полувека работающий в дипломатии, и "главный шпион" Путина Сергей Нарышкин, служивший вместе с ним в советском Комитете госбезопасности.

Кирилл Дмитриев, финансист, получивший образование в Стэнфорде и Гарварде и имеющий связи с семьей диктатора РФ, может сыграть ключевую роль в качестве неофициального канала связи с переговорщиками Трампа, утверждают люди, знакомые с подготовкой.

Привлечение Дмитриева с его опытом работы в США и таких компаниях, как McKinsey & Co. и Goldman Sachs Group Inc., указывает на то, что Путин готов адаптироваться в отношениях с американским президентом, говорится в материале.

Команде Трампа, напротив, не хватает столь же глубокого опыта в отношении Украины и мало опыта ведения прямых переговоров с Россией. Поскольку путь к соглашению все еще очень неопределен, а Путин не демонстрирует никаких признаков предложения значительных уступок, это может стать главной проблемой за столом переговоров, отметили журналисты.

77-летний Ушаков работал помощником Путина более десятка лет, а до этого являлся послом в США в 1998-2008 годах, что дало ему глубокие знания в отношениях с Вашингтоном. 70-летний Нарышкин является давним доверенным лицом российского диктатора, работая с ним более четырех десятилетий.

И Ушаков, и Нарышкин принимали участие в ранних переговорах о прекращении огня с Украиной вскоре после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в 2022 году, пишут журналисты.

49-летний Дмитриев уже участвовал в переговорах об освобождении американского школьного учителя Марка Фогеля из российской тюрьмы в этом месяце, сказал один из собеседников. Специальный представитель Белого дома Стив Виткофф намекнул на это, сказав журналистам, что "джентльмен из России" по имени Кирилл был важным в этом процессе.

Дмитриев родился в Киеве, а после работы у McKinsey и Goldman Sachs вернулся в Россию, чтобы работать в фонде прямых инвестиций. Сейчас он находится под американскими санкциями, США назвали его "известным союзником Путина".

Дмитриев был упомянут в докладе специального прокурора Роберта Мюллера за его усилия, направленные на то, чтобы "вступить в контакт" с администрацией Трампа во время его первой каденции.

К усилиям могут присоединиться другие члены переговорной группы РФ 2022 года. По словам приближенного к Кремлю человека, среди них может быть помощник диктатора РФ Владимир Мединский.