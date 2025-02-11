Спецпосланник Трампа Виткофф теперь занимается войной, говорил с соратниками Путина – NYT

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Президент США Дональд Трамп тайно уполномочил своего спецпосланника по Ближнему Востоку, миллиардера Стива Виткоффа заниматься вопросом войны России против Украины. Об этом заявляет американское издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

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Визит Виткоффа в Москву для освобождения гражданина США Марка Фогеля может означать новый способ ведения дел с Россией, отмечает медиа.

По данным нескольких информированных собеседников, роль бизнесмена выходит за пределы миссии по спасению задержанного американца: хотя Трамп и назначил Кита Келлога спецпосланником по Украине и России, но Виткофф также получил роль в мирном процессе.

Источники сообщили, что несколько недель назад президент США тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою сферу деятельности за пределы Ближнего Востока, чтобы открыть новый канал для переговоров с россиянами. Издание отмечает, что Трамп на личном уровне доверяет Виткоффу, с которым дружит с 1980-х, а также политик заявил близким к себе людям, что у бизнесмена есть необходимые навыки ведения переговоров, чтобы помочь завершить войну.

Однако точные полномочия миллиардера остаются неясными.

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Собеседники медиа сообщили, что перед визитом в Москву Уиткофф имел прямые переговоры с близкими соратниками российского диктатора Владимира Путина, а также обсуждал Украину в Саудовской Аравии и Катаре, которые уже давно стремятся сыграть роль посредников для прекращения войны.

Официально неизвестно, с кем встречался Виткофф в Москве и обсуждались ли, кроме освобождения заключенного, другие вопросы, в частности Украина. Белый дом не предоставил комментарии по этому поводу.

Виткофф – миллиардер, управляющий объектами недвижимости в Нью-Йорке и близкий друг Трампа. В Россию он прибыл на собственном бизнес-джете. Это первая публичная поездка в Москву высокопоставленного чиновника США с 2021-го. В ноябре того года директор ЦРУ Уильям Бернс посещал российскую столицу, чтобы попытаться предотвратить полномасштабное российское вторжение в Украину.