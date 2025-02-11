США и Россия обменялись заключенными – приезжал спецпосланник Трампа Витгофф
Между США и Россией состоялся обмен заключенными – спецпосланник президента Стив Виткофф возвращается в Штаты вместе с освобожденным американским гражданином Марком Фогелем. Об этом сообщил советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц.
Виткофф – американский миллиардер, является спецпосланником Трампа на Ближнем Востоке. Накануне, утром 11 февраля, его бизнес-джет прибыл в Россию, но о целях визита публично не было известно.
Уолтц отмечает, что об обмене с Россией договорились Трамп, Витгофф и советники президента.
Советник назвал этот обмен "демонстрацией доброй воли от россиян и знаком того, что мы двигаемся в правильном направлении к окончанию жестокой и ужасной войны в Украине".
Чиновник анонсировал, что к вечеру по местному времени Фогель уже прибудет в США и воссоединится со своей семьей и близкими.
Фогель – американский школьный учитель, живший в России и преподававший в англо-американской школе в Москве.
В августе 2021 года он был задержан на российской таможне с около 17 граммами медицинской марихуаны, которую ему выписали в США для лечения хронических болей. В июне 2022-го Фогель был приговорен к 14 годам лишения свободы.
Пока не известно, кого США отдали России в рамках обмена.
- 1 августа 2024 года, при каденции Байдена, произошел крупнейший со времен Холодной войны обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Словенией, Германией и Великобританией с другой.
- В частности, были освобождены оппозиционные к Путину российские деятели и американский журналист Эван Гершкович. Тем временем в РФ отдали Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство Зелимхана Хангошвили, воевавшего против российской армии чеченского грузина.