США и Россия обменялись заключенными – приезжал спецпосланник Трампа Витгофф

Советник президента Штатов назвал это "знаком того, что мы двигаемся в правильном направлении к окончанию жестокой и ужасной войны в Украине"

Стив Витгофф (Фото: CHRIS KLEPONIS/EPA)

Между США и Россией состоялся обмен заключенными – спецпосланник президента Стив Виткофф возвращается в Штаты вместе с освобожденным американским гражданином Марком Фогелем. Об этом сообщил советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц.

Виткофф – американский миллиардер, является спецпосланником Трампа на Ближнем Востоке. Накануне, утром 11 февраля, его бизнес-джет прибыл в Россию, но о целях визита публично не было известно.

Уолтц отмечает, что об обмене с Россией договорились Трамп, Витгофф и советники президента.

Советник назвал этот обмен "демонстрацией доброй воли от россиян и знаком того, что мы двигаемся в правильном направлении к окончанию жестокой и ужасной войны в Украине".

Чиновник анонсировал, что к вечеру по местному времени Фогель уже прибудет в США и воссоединится со своей семьей и близкими.

Фогель – американский школьный учитель, живший в России и преподававший в англо-американской школе в Москве.

В августе 2021 года он был задержан на российской таможне с около 17 граммами медицинской марихуаны, которую ему выписали в США для лечения хронических болей. В июне 2022-го Фогель был приговорен к 14 годам лишения свободы.

Пока не известно, кого США отдали России в рамках обмена.

1 августа 2024 года, при каденции Байдена, произошел крупнейший со времен Холодной войны обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Словенией, Германией и Великобританией с другой.

В частности, были освобождены оппозиционные к Путину российские деятели и американский журналист Эван Гершкович. Тем временем в РФ отдали Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство Зелимхана Хангошвили, воевавшего против российской армии чеченского грузина.