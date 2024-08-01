Между США и Россией происходит исторический обмен пленными – кто в списках

1 августа происходит обмен пленными между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Словенией, Германией и Великобританией с другой

Владимир Кара-Мурза (Фото: BBC)

1 августа совершается крупнейший со времен Холодной войны обмен пленными между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Словенией, Германией и Великобританией с другой, передает CNN.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Известно, что Москва уже освободила обвиняемых в шпионаже американского репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Вилана, они направляются к местам назначения за пределами России.

По данным журналистов британского Independent, среди тех, кого могут освободить из РФ, есть также российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, имеющий российское и британское гражданства.

Также могут обменять и журналистку Радио Свобода Алсу Курмашеву, которая была арестована в РФ из-за того, что она "отказалась идентифицировать себя как иноагент". Президент корпорации Radio Free Europe Стивен Капус подтвердил, что Курмашева будет освобождена в рамках обмена заключенными.

Как пишет CBS News, сегодня Россия может выменять россиянина Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство участника второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили.

Российское издание Медаизона писало, что Красикова могут обменять на гражданина Германии Рико Кригера, которого в Беларуси приговорили к смертной казни по обвинению в совершении теракта, а затем помиловали.

Оппозиционное российское издание The Insider опубликовало следующие списки на обмен:

→ Россия освобождает Эвана Гершковича, Владимира Кара-Мурзу, Лилию Чанышеву, Илью Яшина, Ксению Фадееву, Андрея Пивоварова, Пола Уилана, Алсу Курмашеву, Олега Орлова, Сашу Скочиленко, Дитера Воронина, Кевина Лика, Патрика Шебеля.

→ Беларусь освбождает Рико Кригера.

→ США освобождают Владислава Клюшина и Романа Селезнева.

→ Польша освобождает испанского журналиста Павла Рубцова, арестованного по обвинению в шпионаже в пользу РФ.

→ Норвегия освобождает Михаила Микушина.

→ Словения освобождает Артема и Анну Дульцевых.

LIGA.net не может независимо проверить достоверность информации, изложенной в российских СМИ.

15 июня 2020 года суд в Москве приговорил американского эксморпиха Пола Вилана к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже.

Еще в 2022 году в Москве захотели, чтобы США в рамках обмена заключенными вместе с торговцем оружием Виктором Бутом издали Красикова.

В 2023 году Московский суд приговорил российского журналиста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии за критику войны РФ против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы запустили проект, который поможет обменять коллаборантов на пленных украинцев