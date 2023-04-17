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В Москве российского журналиста приговорили к 25 годам колонии за критику войны

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 12:48
В Москве российского журналиста приговорили к 25 годам колонии за критику войны - Фото
Кара-Мурза после отравления (Фото - bellingcat.com)

Московский суд приговорил российского журналиста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии за критику войны РФ против Украины. Об этом сообщает Медиазона.

Кроме того, политику нельзя будет заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после выхода на свободу.

Кара-Мурзу обвиняли по трем статьям: о "фейках" про российскую армию, участии в "нежелательной" организации и госизмене.

Весь процесс проходил в закрытом режиме. 10 апреля сторонники оппозиционера опубликовали полный текст его последнего слова. "Даже сегодня, даже в окружающей нас темноте, даже сидя в этой клетке, я люблю свою страну и верю в наших людей. Я верю, что мы сможем пройти этот путь", — говорится в тексте.

В зал суда пустили только государственные агентства, всех остальных — около 50 журналистов, примерно столько же слушателей, представителей дипмиссии США, а также послов Великобритании и Канады — отправили в комнату для трансляций.

Кара-Мурза отказался признать себя виновным, пишет Медуза.

Адвокаты обвиняемого рассказывали, что у политика за год, который он провел под арестом, резко ухудшилось состояние здоровья, он похудел в СИЗО на 22 килограмма.

По словам адвоката, у Кара-Мурзы диагностирована полинейропатия нижних конечностей — такой диагноз входит в список заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Адвокат говорил, что эта болезнь, вероятно, стала следствием отравлений Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах.

  • Кара-Мурзу арестовали после его выступления в Палате представителей штата Аризона, США, в 2022 году — в своей речи он рассказал о войне России против Украины. В РФ против него возбудили уголовное дело о фейках и объявили "иноагентом".
Вадим Ребрина
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война Владимир Кара-Мурза
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