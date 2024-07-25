Спецслужбы запустили проект, который позволит обменять коллаборантов на пленных украинцев

Данные о предателях будут по их добровольному письменному согласию публиковаться на специальном сайте

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Украине презентован государственный проект "Хочу к своим" – он призван активизировать обмен украинских граждан из российской неволи на осужденных в Украине коллаборантов. Об этом на брифинге сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передает Укринформ.

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Проект запустил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в состав которого входят ГУР, Служба безопасности Украины и Секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Из названия мы понимаем, что речь идет о людях, которые считают своими не Украину, не европейские демократические ценности, наше государство и Конституцию, а считают своим государство-агрессор – РФ, и хотят туда попасть", – проинформировал Юсов.

Соответственно, пояснил он, данные о таких людях будут по их добровольному письменному согласию публиковаться на специальном сайте.

Речь идет об обнародовании персональных данных людей, осужденных в Украине за государственную измену и сотрудничество с Россией по разным статьям.

По его словам, у многих таких людей есть родственники на территории России – и когда эти люди совершали свои преступления, то считали, что они нужны государству-агрессору, и надеялись на его защиту.

"Большинство из них оказались не очень-то нужными, и вот они надеются, что на них обратят внимание, их услышат, их заберут. Украина со своей стороны к таким действиям готова", – отметил представитель ГУР.

Анонсируется, что на сайте будет постоянно публиковаться информация об осужденных агентах РФ, предателях и коллаборантах, которые согласились на обмен в Россию.

В общем, сейчас на сайте "Хочу к своим" размещена информация о 228 коллаборантах: у каждого видно, из какого он региона, сколько лет тюрьмы получил и сколько ждет обмен в РФ.

Скриншот с сайта "Хочу к своим"

Если раскрыть профиль осужденного, можно дополнительно увидеть детали дела и написанное от руки согласие на обмен.

Скриншот с сайта "Хочу к своим"

Также в шапке сайта есть возможность:

→ оставить заявку тем, кто хочет прекратить сотрудничество с оккупантами;

→ сообщить о сотрудничающих с россиянами;

→ оставить заявку тем, кто хочет вернуться в РФ.

Скриншот с сайта "Хочу к своим"

Параллельно с этим Координационный штаб вместе с ГУР, СБУ и секретариатом уполномоченного планирует вести постоянную информационную работу – чтобы показать обществу, к чему приводит сотрудничество с оккупантами.

В частности, граждане смогут узнать: как прекратить сотрудничество с захватчиками на определенных условиях, а также как сообщить правоохранителям о российских агентах в собственном окружении, чтобы предотвратить будущие преступления.

26 июня ГУР сообщило, что россияне стали чаще обращаться к государственному проекту "Хочу жить" на фоне своего активного наступления в Харьковской области, где командование отправляет их на "мясные штурмы".

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