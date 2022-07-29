Москва в обмен на американских баскетболистку и экс-морпеха запросила убийцу из ФСБ – CNN

Представители России потребовали, чтобы США в рамках обмена заключенными вместе с торговцем оружием Виктором Бутом выдали Москве связанного с ФСБ россиянина Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство участника второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

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США хотят вернуть домой незаконно осужденных в России 31-летнюю звезду Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Бриттни Грайнер и экс-морпеха Пола Уилана. Вашингтон сделал Кремлю "существенное предложение". Сегодня его обсудили госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров. По данным CNN, США в обмен на Грайнер и Уилана предложили России осужденного на 20 лет в США за торговлю оружием россиянина Виктора Бута.

Сегодня источники телеканала сообщили, что россияне направили США запрос через неофициальный канал о том, что они хотят вместе с Бутом освободить Красикова, который в декабре 2021 года получил в Германии пожизненный срок за убийство бывшего участника чеченской войны Зелимхана "Торнике" Хангошвили в берлинском районе Кляйнер Тиргартен в 2019 году.

Источники телеканала сообщили, что запрос был сочтен проблематичным по нескольким причинам, в том числе из-за того, что Красиков находится под стражей в Германии. Кроме того, запрос был направлен неофициально, поэтому правительство США не рассматривало его как ответ на предложение Соединенных Штатов.

Вместе с тем США запросили в Германии их позицию по указанному предложению: могут ли они рассмотреть включение Красикова в сделку.

По словам источника канала в Германии, это обсуждение никогда не поднималось на высшие уровни правительства, и включение Красикова в потенциальную сделку серьезно не рассматривалось.

На просьбу о комментарии представитель Госдепартамента сказал CNN: "Чтобы сохранить наилучшие возможности для успешного исхода, мы не собираемся публично комментировать какие-либо предположения".

43-летний российский предприниматель Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате совместной операции спецслужб Таиланда и США. Его обвиняют в незаконной торговле оружием.

15 июня 2020 года суд в Москве приговорил американского экс-морпеха Пола Уилана к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже.

31-летнюю звезду Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года в Шереметьево. В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом. Это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России.

Вадим Ребрина

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