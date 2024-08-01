Россия освободила журналиста WSJ и бывшего морпеха США в рамках обмена – Bloomberg
Россия освободила американского репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках большого обмена пленными из США. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией.
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По данным журналистов, Гершкович и Уилан, заключенные в России по "обвинениям" в шпионаже, направляются в места назначения за пределами России.
США и их союзники взамен вернут ряд заключенных в Россию, однако детали соглашения пока неизвестны.
31 июля словенский телеканал N1 со ссылкой на источники сообщил, что может произойти большой обмен пленными между Россией, Беларусью, Германией и США.
В частности, Окружной суд Любляны в Словении 31 июля объявил приговор Артему и Анне Дульцевым, задержанным в конце 2022 года. Их обвиняли в шпионаже в пользу России, суд назначил наказание в виде года и семи месяцев тюрьмы и постановил депортировать их из страны.
Российское издание Агентство. Новости писало, что из регионов, где сидели вероятные участники обмена заключенными, за последние дни вылетело несколько рейсов президентского спецотряда. Кроме Уилана и Гершковича, потенциальными участниками обмена СМИ называло Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина, Кевина Лика, Ксению Фадееву, Лилию Чанышеву, Марию Пономаренко, Олега Орлова, Сашу Скочиленко.
Новость дополняется...
- 30 марта 2023-го ФСБ РФ задержала в Екатеринбурге американского гражданина, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который, по данным The Insider, готовил материал об отношении россиян к террористической организации Группа Вагнера.
- WSJ расценивает задержание своего журналиста в России как захват заложника государством-террористом и требует от администрации Байдена выдворить из Штатов посла РФ и всех работающих в США российских журналистов. Байден говорил, что таких планов нет.