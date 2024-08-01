Росія звільнила журналіста WSJ і колишнього морпіха США в межах обміну – Bloomberg

Росіяни звинувачували Гершковича і Вілана у "шпигунстві"

Пол Вілан (Фото: EPA / Yuri Kochetkov)

Росія звільнила американського репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в межах великого обміну полоненими зі США. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на неназваних співрозмовників, знайомих із ситуацією.

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За даними журналістів, Гершкович і Вілан, ув’язнені в Росії за "звинуваченнями" в шпигунстві, прямують до місць призначення за межами Росії.

США та їхні союзники натомість повернуть низку ув’язнених до Росії, проте деталі угоди наразі невідомі.

31 липня словенський телеканал N1 з посиланням на джерела повідомляв, що може відбутися великий обмін полоненими між Росією, Білоруссю, Німеччиною та США.

Зокрема, Окружний суд Любляни у Словенії 31 липня оголосив вирок Артему та Анні Дульцевим, затриманим наприкінці 2022 року. Їх звинувачували у шпигунстві на користь Росії, суд призначив покарання у вигляді року й семи місяців тюрми та постановив депортувати їх із країни.

Російське видання Агентство. Новости писало, що з регіонів, де сиділи ймовірні учасники обміну ув'язненими, за останні дні вилетіло кілька рейсів президентського спецзагону. Окрім Вілана та Гершковича, потенційними учасниками обміну ЗМІ називало Володимира Кара-Мурзу, Іллю Яшина, Кевіна Ліка, Ксенію Фадєєву, Лілію Чанишеву, Марію Пономаренко, Олега Орлова, Сашу Скочиленка.