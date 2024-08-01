Росія звільнила журналіста WSJ і колишнього морпіха США в межах обміну – Bloomberg
Росія звільнила американського репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в межах великого обміну полоненими зі США. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на неназваних співрозмовників, знайомих із ситуацією.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
За даними журналістів, Гершкович і Вілан, ув’язнені в Росії за "звинуваченнями" в шпигунстві, прямують до місць призначення за межами Росії.
США та їхні союзники натомість повернуть низку ув’язнених до Росії, проте деталі угоди наразі невідомі.
31 липня словенський телеканал N1 з посиланням на джерела повідомляв, що може відбутися великий обмін полоненими між Росією, Білоруссю, Німеччиною та США.
Зокрема, Окружний суд Любляни у Словенії 31 липня оголосив вирок Артему та Анні Дульцевим, затриманим наприкінці 2022 року. Їх звинувачували у шпигунстві на користь Росії, суд призначив покарання у вигляді року й семи місяців тюрми та постановив депортувати їх із країни.
Російське видання Агентство. Новости писало, що з регіонів, де сиділи ймовірні учасники обміну ув'язненими, за останні дні вилетіло кілька рейсів президентського спецзагону. Окрім Вілана та Гершковича, потенційними учасниками обміну ЗМІ називало Володимира Кара-Мурзу, Іллю Яшина, Кевіна Ліка, Ксенію Фадєєву, Лілію Чанишеву, Марію Пономаренко, Олега Орлова, Сашу Скочиленка.
- 15 червня 2020 року суд у Москві засудив американського ексморпіха Пола Вілана до 16 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві. Американець вважає, що його підставив співробітник ФСБ РФ, з яким він знайомий близько 10 років.
- 30 березня 2023-го ФСБ РФ затримала в Єкатеринбурзі американського громадянина, журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, який, за даними The Insider, готував матеріал про ставлення росіян до терористичної організації Група Вагнера.
- WSJ розцінювала затримання свого журналіста в Росії як захоплення заручника державою-терористом і вимагала від адміністрації Байдена видворити зі Штатів посла РФ та всіх російських журналістів, які працюють у США. Байден казав, що таких планів немає.