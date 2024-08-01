Між Заходом та Росією відбувається історичний обмін полоненими – хто у списках

1 серпня відбувається обмін полоненими між Росією та Білоруссю з одного боку та США, Словенією, Німеччиною та Великою Британією з іншого

Володимир Кара-Мурза (Фото: ВВС)

1 серпня відбувається найбільший з часів холодної війни обмін полоненими між Росією та Білоруссю з одного боку та США, Словенією, Німеччиною та Великою Британією з іншого, передає CNN.

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Відомо, що Москва вже звільнила звинувачених у шпигунстві американського репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, вони прямують до місць призначення за межами Росії.

За даними журналістів британського Independent, серед тих, кого можуть звільнити з РФ, є також російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза, який має російське і британське громадянство.

Також можуть обміняти й журналістку Радіо Свобода Алсу Курмашеву, яку було заарештовано у РФ через те, що вона "відмовилася ідентифікувати себе як іноагент". Президент корпорації Radio Free Europe Стівен Капус підтвердив, що Курмашеву звільнять у рамках обміну ув'язненими.

Як пише CBS News, сьогодні Росія може виміняти росіянина Вадима Красикова, засудженого в Німеччині за вбивство учасника другої чеченської війни Зелімхана Хангошвілі.

Російське видання Медаізона писало, що Красикова можуть обміняти на громадянина Німеччини Ріко Крігера, якого в Білорусі засудили до смертної кари за звинуваченням у скоєнні теракту, а потім помилували.

Опозиційне російське видання The Insider опублікувало такі списки на обмін:

→ Росія звільняє Евана Гершковича, Володимира Кара-Мурзу, Лілію Чанишеву, Іллю Яшина, Ксенію Фадєєву, Андрія Пивоварова, Пола Вілана, Алсу Курмашеву, Олега Орлова, Сашу Скочиленка, Дітера Вороніна, Кевіна Ліка, Патріка Шебеля, Германа Мойжеса, Вадима Останіна.

→ Білорусь звільняє Ріко Крігера.

→ США звільняють Владислава Клюшина та Романа Селезньова.

→ Польща звільняє іспанського журналіста Павла Рубцова, арештованого за звинуваченням у шпигунстві на користь РФ.

→ Норвегія звільняє Михайла Мікушина.

→ Словенія звільняє Артема та Анну Дульцевих.

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Як повідомляє турецький телеканал NTV, обмін відбувся в аеропорту Анкари.

Скриншот: NTV

15 червня 2020 року суд у Москві засудив американського ексморпіха Пола Вілана до 16 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві.

Ще у 2022 році у Москві захотіли, щоб США в межах обміну ув'язненими разом із торговцем зброєю Віктором Бутом видали Красикова.

У 2023 році Московський суд засудив російського журналіста та громадського діяча Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії за критику війни РФ проти України.

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