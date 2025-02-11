США та Росія обмінялися в'язнями – приїздив спецпосланець Трампа Вітгофф

Радник президента Штатів назвав це "знаком того, що ми рухаємося у правильному напрямку до закінчення жорстокої та жахливої війни в Україні"

Стів Вітгофф (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Між США та Росією відбувся обмін в'язнями – спецпосланець президента Стів Віткофф повертається до Штатів разом зі звільненим американським громадянином Марком Фогелем. Про це повідомив радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц.

Віткофф – американський мільярдер, є спецпосланцем Трампа на Близькому Сході. Напередодні, вранці 11 лютого, його бізнес-джет прибув до Росії, але про цілі візиту публічно не було відомо.

Волтц зазначає, що про обмін з Росією домовилися Трамп, Вітгофф та радники президента.

Радник назвав цей обмін "демонстрацією доброї волі від росіян і знаком того, що ми рухаємося у правильному напрямку до закінчення жорстокої та жахливої війни в Україні".

Посадовець анонсував, що до вечора за місцевим часом Фогель вже прибуде до США та возз'єднається зі своєю сім'єю та близькими.

Фогель – американський шкільний вчитель, що жив у Росії та викладав в англо-американській школі у Москві.

У серпні 2021 року його затримали на російській митниці з близько 17 грамами медичної маріхуани, котру йому виписали у США для лікування хронічних болей. У червні 2022-го Фогелю присудили 14 років позбавлення волі.

Наразі не відомо, кого США віддали Росії у межах обміну

1 серпня 2024 року, за каденції Байдена, відбувся найбільший з часів Холодної війни обмін ув'язненими між Росією та Білоруссю з одного боку та США, Словенією, Німеччиною та Великою Британією з іншого.

Зокрема, були звільнені опозиційні до Путіна російські діячі та американський журналіст Еван Гершкович. Тим часом до РФ віддали Вадима Красикова, засудженого у Німеччині за вбивство Зелімхана Хангошвілі, чеченського грузина, який воював проти російської армії.