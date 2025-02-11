Зеленский: Помощь США нужна, одной Европы не хватит
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Если президент США Дональд Трамп прекратит американскую поддержку Украины, то Европа самостоятельно не сможет восполнить этот пробел. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский рассказал в интервью британской газете The Guardian.

"Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю нет. Гарантии безопасности без Америки не являются реальными гарантиями безопасности", – заявил глава государства.

Он отметил, что для безопасности Украины крайне важно, чтобы военная поддержка США продолжалась, и привел в пример системы противовоздушной обороны Patriot американского производства.

Зеленский отметил, что только эти комплексы могут оградить Украину от всех видов ракет, а другие европейские системы не могут обеспечить полной защиты.

"Поэтому даже из этого небольшого примера вы можете видеть, что без Америки гарантии безопасности не могут быть полными", – добавил президент.

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Относительно идеи президента Франции Эмманюэля Макрона разместить миротворцев в Украине как гарантия безопасности, Зеленский заявил: "Если будет 100 000 – 150 000 европейских военных, тогда да. Но даже тогда мы не были бы на том же уровне (количества. – Ред.) войск, как противостоящая нам российская армия".

Президент не считает, что войска ООН или что-то подобное "когда-то действительно кому-то помогали в истории", поэтому сегодня Украина не может действительно поддержать такую идею.

Глава государства отметил, что Украина поддерживает введение миротворческого контингента, если он будет частью гарантий безопасности, а также подчеркнул, что без Америки это невозможно.

  • В декабре 2024 года издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что Трамп хочет, чтобы европейские войска присутствовали в Украине для наблюдения за возможным прекращением огня в будущем, без привлечения сил США.

  • 9 февраля 2025 года советник Трампа по вопросам нацбезопасности заявил, что гарантии безопасности после окончания российско-украинской войны – это ответственность европейцев.

  • По его словам, Трамп намерен завершить войну, а после этого гарантии безопасности будут полностью на европейских партнерах.
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