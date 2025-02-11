Зеленский: Помощь США нужна, одной Европы не хватит
Если президент США Дональд Трамп прекратит американскую поддержку Украины, то Европа самостоятельно не сможет восполнить этот пробел. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский рассказал в интервью британской газете The Guardian.
"Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю нет. Гарантии безопасности без Америки не являются реальными гарантиями безопасности", – заявил глава государства.
Он отметил, что для безопасности Украины крайне важно, чтобы военная поддержка США продолжалась, и привел в пример системы противовоздушной обороны Patriot американского производства.
Зеленский отметил, что только эти комплексы могут оградить Украину от всех видов ракет, а другие европейские системы не могут обеспечить полной защиты.
"Поэтому даже из этого небольшого примера вы можете видеть, что без Америки гарантии безопасности не могут быть полными", – добавил президент.
Относительно идеи президента Франции Эмманюэля Макрона разместить миротворцев в Украине как гарантия безопасности, Зеленский заявил: "Если будет 100 000 – 150 000 европейских военных, тогда да. Но даже тогда мы не были бы на том же уровне (количества. – Ред.) войск, как противостоящая нам российская армия".
Президент не считает, что войска ООН или что-то подобное "когда-то действительно кому-то помогали в истории", поэтому сегодня Украина не может действительно поддержать такую идею.
Глава государства отметил, что Украина поддерживает введение миротворческого контингента, если он будет частью гарантий безопасности, а также подчеркнул, что без Америки это невозможно.
В декабре 2024 года издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что Трамп хочет, чтобы европейские войска присутствовали в Украине для наблюдения за возможным прекращением огня в будущем, без привлечения сил США.
9 февраля 2025 года советник Трампа по вопросам нацбезопасности заявил, что гарантии безопасности после окончания российско-украинской войны – это ответственность европейцев.
- По его словам, Трамп намерен завершить войну, а после этого гарантии безопасности будут полностью на европейских партнерах.