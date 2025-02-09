Зеленский ответил, что будет, если Трамп предложит невыгодный мир: Не в интересах Запада

Президент отметил, что если будет противостояние позиций Украины и Америки, то от этого выиграет только Путин

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Украина не может быть в противостоянии с США, это невыгодно ни Киеву, ни президенту Дональду Трампу, считает украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу ITV News.

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Журналистка спросила Зеленского: если Трамп предложит ему мирное соглашение, которое будет неприемлемым, сможет ли президент Украины противостоять лидеру США, несмотря на возможные последствия в военной поддержке, и сможет ли Украина воевать успешно.

"Мы не можем быть в противостоянии с США. Это невыгодно нам, стране, которая в войне, и это невыгодно президенту Трампа, который является президентом сильной Америки, и ему невыгодна победа Путина", – ответил глава украинского государства.

По его словам, если будет противостояние позиций Украины и Америки, то от этого выиграет только российский диктатор.

Зеленский подчеркнул, что победа Путина является проигрышем западного мира (и Европы, и Америки), поскольку тот "никогда не остановится" и будет продолжать воевать.

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Президент отметил, что мировоззрение Путина за 20 лет пребывания у власти изменилось, и диктатор хочет уничтожения украинцев, а не их территории.

"И именно поэтому его надо остановить. Это говорит о том, почему он пойдет дальше: на Литву, Латвию, Польшу. [...] Даже Венгрия, которая иногда о чем-то говорит, которая балансирует между Украиной и Россией официально, они не знают до конца, куда пойдет дальше Путин. Он пойдет дальше, для него это важно. [...] Для него это является фокусом его жизни, это его цель – вернуть Советский союз, влияние Российской империи на мир" , – отметил украинский лидер.

Он добавил, что диктатор хочет вернуть эти времена и "даже совершить еще какой-то скачок в историю России".

Поэтому, считает Зеленский, введение только прекращения огня без гарантий безопасности для Украины будет проигрышем для всех.

5 февраля Зеленский заявил, что в 2025 году Путин разместит свои войска в Беларуси для втягивания в войну Польши и стран Балтии.

7 февраля президент заявил, что между его командой и командой Трампа готовятся встречи и переговоры.