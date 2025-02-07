Зеленский подтвердил, что с командой Трампа готовятся переговоры

Ранее американский президент предположил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил, что между его командой и командой американского лидера Дональда Трампа готовятся встречи и переговоры.

Зеленский отметил, что ближайшие недели обещают быть насыщенными в дипломатическом плане и мы приложим все усилия, чтобы использовать это время максимально эффективно.

"Мы всегда ценим сотрудничество с президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд. Украинские и американские команды уже прорабатывают детали. Крепкий и продолжительный мир должен стать ближе", – сказал глава государства.

Ранее, 7 февраля, Трамп предположил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе. По словам главы Белого дома, он планирует обсудить с украинским коллегой вопросы редкоземельных металлов, которые хочет получить в обмен на поддержку США.

3 февраля Трамп заявил, что хочет достичь соглашения с Украиной о получении доступа к редкоземельным материалам страны как условия для продолжения поддержки США в войне против России. Немецкий канцлер Шольц назвал такие желания со стороны Трампа "очень эгоистичными и эгоцентричными". Впрочем, Зеленский поддержал Трампа.

В одном из пунктов Плана победы Украина предлагает заключить соглашения с ЕС и США о совместной защите, а также инвестировании в добычу и использование таких ресурсов, как уран, титан и литий.