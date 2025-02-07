Трамп предполагает встречу с Зеленским на следующей неделе

Глава Белого дома заявил, когда может встретиться с украинским президентом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на следующей неделе.

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"Вероятно, я встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", – сказал он.

У Трампа спросили, состоится ли эта встреча в Вашингтоне. Он сказал: "Возможно, это будет Вашингтон. Я не собираюсь ехать в Киев".

По словам главы Белого дома, он планирует обсудить с Зеленским вопросы редкоземельных металлов, желающих получить в обмен на поддержку США.

Трамп также заявил, что намерен поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным, в то же время, не указал на дату.

"Я бы хотел, чтобы эта война кончилась. По одной причине: убивают многие люди, люди гибнут на поле боя. У нас есть 800 000-900 000 российских солдат, убитых и раненых. То же самое с Украиной – около 700 000", – сказал он.

Американский лидер отметил, что эти цифры могут быть неточные, но он хочет завершить российско-украинскую войну "по человеческим соображениям".

3 февраля Трамп заявил, что хочет достичь соглашения с Украиной о получении доступа к редкоземельным материалам страны как условия для продолжения поддержки США в войне против России. Немецкий канцлер Шольц назвал такие желания со стороны Трампа "очень эгоистическими и эгоцентричными". Впрочем, Зеленский поддержал Трампа.

В одном из пунктов Плана победы Украина предлагает заключить соглашения с ЕС и США о совместной защите, а также инвестирование в добычу и использование таких ресурсов, как уран, титан и литий.