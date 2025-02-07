Трамп припускає зустріч із Зеленським наступного тижня

Очільник Білого дому заявив, коли може зустрітися з українським президентом

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським наступного тижня.

"Ймовірно, я зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", – сказав він.

У Трампа запитали, чи відбудеться ця зустріч у Вашингтоні. Він сказав: "Можливо, це буде Вашингтон. Я не збираюся їхати до Києва".

За словами очільника Білого дому, він планує обговорити із Зеленським питання рідкісноземельних металів, які хоче отримати в обмін на підтримку США.

Трамп також заявив, що збирається поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним, втім не вказав дату.

"Я б хотів, щоб ця війна скінчилася. З одної причини: вбивають багато людей, люди гинуть на полі бою. Ми маємо 800 000-900 000 російських солдатів, вбитих та поранених. Те саме з Україною – близько 700 000", – сказав він.

Американський лідер зазначив, що ці цифри можуть бути неточними, але він хоче завершити російсько-українську війну "з людських міркувань".

3 лютого Трамп заявив, що хоче досягти угоди з Україною щодо отримання доступу до рідкісноземельних матеріалів країни як умови для продовження підтримки США у війні проти Росії. Німецький канцлер Шольц назвав такі бажання з боку Трампа "дуже егоїстичними й егоцентричними". Втім, Зеленський підтримав Трампа.

В одному з пунктів Плану перемоги Україна пропонує укласти угоди з ЄС та США, що стосуватимуться спільного захисту, а також інвестування у видобуток і використання таких ресурсів, як уран, титан і літій.