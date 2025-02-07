Зеленський підтвердив, що з командою Трампа готуються переговори

Раніше американський президент припустив, що може зустрітися з Зеленським наступного тижня

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський заявив, що між його командою та командою американського лідера Дональда Трампа готуються зустрічі та переговори.

Зеленський зазначив, що найближчі тижні обіцяють бути насиченими в дипломатичному плані і ми докладемо всіх зусиль, щоб використати цей час максимально ефективно.

"Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим", – сказав глава держави.

Раніше, 7 лютого, Трамп припустив, що може зустрітися з Зеленським наступного тижня. За словами очільника Білого дому, він планує обговорити з українським колегою питання рідкісноземельних металів, які хоче отримати в обмін на підтримку США.

3 лютого Трамп заявив, що хоче досягти угоди з Україною щодо отримання доступу до рідкісноземельних матеріалів країни як умови для продовження підтримки США у війні проти Росії. Німецький канцлер Шольц назвав такі бажання з боку Трампа "дуже егоїстичними й егоцентричними". Втім, Зеленський підтримав Трампа.

В одному з пунктів Плану перемоги Україна пропонує укласти угоди з ЄС та США, що стосуватимуться спільного захисту, а також інвестування у видобуток і використання таких ресурсів, як уран, титан і літій.