Зеленский: В 2025 году Путин разместит войска в Беларуси, чтобы втянуть в войну Европу

Президент заявил, что диктатор РФ будет провоцировать другие страны – следующими могут быть Польша или государства Балтии.

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году российский диктатор Владимир Путин разместит свои войска в Беларуси для вовлечения в войну Польши и стран Балтии. Об этом глава государства сообщил во время пресс-подхода к журналистам.

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Зеленского спросили, должны европейские партнеры тратить бóльший процент ВВП на оборону.

"Страны должны для себя решать, сколько им нужно. То есть это для их безопасности. С амбициями Путина, и то, что сегодня мы видим, что он делает все, чтобы не остановить эту войну. И это факт – он будет идти дальше в этом, будет думать о других странах. Я в этом уверен. Я предупреждаю об этом абсолютно открыто, откровенно", – ответил президент.

По его словам, Путин будет провоцировать другие страны – следующими могут быть Польша или государства Балтии.

Зеленский заявил, что весной, летом или осенью этого года российский диктатор будет размещать свои силы на территории Беларуси.

"И многие европейцы, может и США, будут говорить: "А, это запугивание. Это устрашение Польши, устрашение Литвы и других балтийских наших партнеров". Но вы увидите: он будет делать все, чтобы втянуть их [в войну], он будет думать, как их провоцировать", – пояснил глава государства.

Он добавил, что не знает, произойдет ли при этом вторжение, но в любом случае таким образом Путин затянет Беларусь в войну.

Президент подчеркнул, что необходимо делать все, чтобы остановить диктатора РФ.