Зеленский: Посмотрим, какие условия по Курской области россияне поставят на переговорах

Президент считает, что россияне не смогут вытолкнуть украинские войска из Курской области в ближайшее время

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Вопрос Курской области будет задан россиянами во время дипломатического урегулирования окончания войны, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил во время пресс-подхода к журналистам.

"Завтра будет ровно полгода операции на Курском направлении, очень важной операции. И вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим какие условия будут россиян в Украине насчет Курского направления", – рассказал он.

По словам Зеленского, на Курщине украинские силы стабильно контролируют ситуацию и продолжат это делать.

Президент отметил, что на этом направлении у россиян большие потери, которые они занижают "очень сильно".

"У них корейцы эти разбегаются, мы это видим", – добавил глава государства.

Зеленский считает, что россияне не смогут вытолкнуть украинские войска из Курской области в ближайшее время и отметил, что наличие сил Украины "как магнит" держит в этом регионе около 60 000 военных РФ.

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24 января глава Центра противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что в Курской области, несмотря на преимущество россиян, Силы обороны проводят тактические контрнаступательные действия.

29 января 2025 года ЦПИ заявил, что в Курской области военные из Северной Кореи проводят "работу над ошибками" с российскими командирами и собственными офицерами, но рано говорить, что они не продолжат активное участие в войне.

4 февраля глава военной разведки Буданов сообщил, что военные из КНДР все еще ведут боевые действия на линии фронта в Курской области России, хотя в последние дни их активность уменьшилась из-за значительных потерь.