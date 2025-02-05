Зеленский: Посмотрим, какие условия по Курской области россияне поставят на переговорах
Вопрос Курской области будет задан россиянами во время дипломатического урегулирования окончания войны, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил во время пресс-подхода к журналистам.
"Завтра будет ровно полгода операции на Курском направлении, очень важной операции. И вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим какие условия будут россиян в Украине насчет Курского направления", – рассказал он.
По словам Зеленского, на Курщине украинские силы стабильно контролируют ситуацию и продолжат это делать.
Президент отметил, что на этом направлении у россиян большие потери, которые они занижают "очень сильно".
"У них корейцы эти разбегаются, мы это видим", – добавил глава государства.
Зеленский считает, что россияне не смогут вытолкнуть украинские войска из Курской области в ближайшее время и отметил, что наличие сил Украины "как магнит" держит в этом регионе около 60 000 военных РФ.
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