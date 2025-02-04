Генштаб: Воздушные силы ударили по пункту управления россиян на Курском направлении
Курская область (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В понедельник, 3 февраля, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений Вооруженных сил России в районе населенного пункта Новоивановка (Суджанский район Курской области). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Этот пункт управления размещался на территории заброшенного здания и использовался для координации наступательных действий россиян против украинских военных на Курском направлении.

В Генштабе отметили, что в результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди российских военных.

Благодаря тщательно спланированным действиям удалось минимизировать риски для гражданского населения, отметили там.

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