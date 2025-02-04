Генштаб: Воздушные силы ударили по пункту управления россиян на Курском направлении

Пункт использовался для координации наступательных действий российских войск на Курском направлении

Курская область (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В понедельник, 3 февраля, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений Вооруженных сил России в районе населенного пункта Новоивановка (Суджанский район Курской области). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Этот пункт управления размещался на территории заброшенного здания и использовался для координации наступательных действий россиян против украинских военных на Курском направлении.

В Генштабе отметили, что в результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди российских военных.

Благодаря тщательно спланированным действиям удалось минимизировать риски для гражданского населения, отметили там.

30 января 2025 года президент Зеленский заявил, что украинские бригады есть за что отметить на фронте, в частности в Курской области.

31 января Генштаб сообщил, что Силы обороны поразили командный пункт группировки войск "Курск", базировавшейся в городе Рыльск.