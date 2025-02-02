Минобороны России обвинило Украину в Ударе по Судже. Воздушные силы опровергли

Курская область (Иллюстрированное фото: ресурсы окупантов)

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины опровергли заявление Минобороны России о том, что это якобы украинская сторона ударила по школе-интернату в Судже 1 февраля. В пресс-службе ВС заявили, что есть безоговорочные доказательства вины РФ и результаты объективного контроля.

Сообщалось, что враг нанес удар по трехэтажному зданию около 18:00. В ней временно проживали 86 местных гражданских лиц и базировался пункт Национальной полиции Украины с 4 полицейскими.

Во время разбора завалов по состоянию на 21:00 были обнаружены четыре погибших и еще четыре тяжело раненых. Пострадавших эвакуировали в стабилизационные пункты для эвакуации в больницу. Еще около 80 гражданских лиц удалось спасти.

"Бить бомбами по мирному населению – фирменный почерк российских преступников! Даже когда мирное население – местные жители, россияне. Уже традиционно многочисленные российские паблики обвиняют в ударе Украину. Не получится", – отметили в сообщении.

Воздушные силы показали скриншоты из системы "Вираж-планшет", на которых можно увидеть траекторию полета российской управляемой авиационной бомбы.

Скриншот системы

В Минобороны же РФ заявили, что якобы удар по Судже был нанесен ракетами и их система противовоздушной обороны "зафиксировала пуски из Сумской области". По их словам, удар по Судже – это "попытка отвлечения мировое общество от зверств" в населенном пункте Русское Поречное.

Накануне враг запустил дезинформацию, что в этом населенном пункте Силы обороны "убивают и насилуют местных". Центр противодействия дезинформации опроверг этот фейк.