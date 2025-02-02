Міноборони Росії звинуватило Україну в ударі по Суджі. Повітряні сили спростували

Курська область (Ілюстрівне фото: ресурси окупантів)

Повітряні сили Збройних Сил України спростували заяву Міноборони Росії про те, що це нібито українська сторона вдарила по школі-інтернату в Суджі 1 лютого. У пресслужбі ПС заявили, що є неспростовні докази провини РФ і результати об’єктивного контролю.

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Повідомлялося, що ворог завдав удару по триповерховій будівлі близько 18:00. У ній тимчасово проживали 86 місцевих цивільних осіб і базувався пункт Національної поліції України з 4 поліціянтами.

Під час розбору завалів станом на 21:00 було виявлено чотирьох загиблих і ще чотирьох важкопоранених. Постраждалих евакуювали до стабілізаційних пунктів для евакуації до лікарні. Ще близько 80 цивільних осіб вдалося врятувати.

"Бити бомбами по мирному населенню – фірмовий почерк російських злочинців! Навіть коли мирне населення – місцеві мешканці, росіяни. Уже традиційно численні російські пабліки звинувачують в ударі Україну. Не вийде", – зазначили в повідомленні.

Повітряні сили показали скриншоти із системи "Віраж-планшет", на яких можна побачити траєкторію польоту російської керованої авіаційної бомби.

Скриншот системи "Віраж-планшет" (Фото: Повітряні сили)

У Міноборони ж РФ заявили, що нібито удар по Суджі було нанесено ракетами і їхня система протиповітряної оборони "зафіксувала пуски з Сумської області". За їх словами, удар по Суджі – це "спроба відвернути увагу світової спільноти від звірств" у населеному пункту Руське Порічне.

Напередодні ворог запустив дезінформацію, що начебто в цьому населеному пункті Сили оборони "вбивають та ґвалтують місцевих". Центр протидії дезінформації спростував цей фейк.