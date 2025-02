Зеленський про удар по Суджі: Росія вбиває своїх за тактикою Чечні, Сирії та України

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар Росії по школі-інтернаті в Суджі Курської області. Він назвав країну злом, яке не може зупинитися самостійно.

"Так Росія десятиліття тому вела війну проти Чечні. Так само вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські домівки. І навіть проти власного мирного населення російська армія використовує схожу тактику", – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Росія – це держава, яка "позбавлена цивілізованості" і "зло, яке не зупиниться саме по собі". Але якщо діяти рішуче, то Москву можна змусити зупинитися.

"І це необхідно зробити, щоб убезпечити світ від російських бомб", – заявив він.

1 лютого Росія скинула КАБ на школу-інтернат у Суджі. Під завалами опинилися 95 осіб, які готувалися до евакуації. Серед них переважно літні люди, діти та жінки. Загинуло чотири особи, з-під завалів дістали 84 людей.

This is how Russia wages war—Sudzha, Kursk region, Russian territory, a boarding school with civilians preparing to evacuate. A Russian aerial bomb. They destroyed the building even though dozens of civilians were there.



