Зеленський про удар по Суджі: Росія вбиває своїх за тактикою Чечні, Сирії та України

За словами президента, Росію можна змусити зупинитися, якщо діяти рішуче

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар Росії по школі-інтернаті в Суджі Курської області. Він назвав країну злом, яке не може зупинитися самостійно.

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"Так Росія десятиліття тому вела війну проти Чечні. Так само вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські домівки. І навіть проти власного мирного населення російська армія використовує схожу тактику", – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Росія – це держава, яка "позбавлена цивілізованості" і "зло, яке не зупиниться саме по собі". Але якщо діяти рішуче, то Москву можна змусити зупинитися.

"І це необхідно зробити, щоб убезпечити світ від російських бомб", – заявив він.

1 лютого Росія скинула КАБ на школу-інтернат у Суджі. Під завалами опинилися 95 осіб, які готувалися до евакуації. Серед них переважно літні люди, діти та жінки. Загинуло чотири особи, з-під завалів дістали 84 людей.

This is how Russia wages war—Sudzha, Kursk region, Russian territory, a boarding school with civilians preparing to evacuate. A Russian aerial bomb. They destroyed the building even though dozens of civilians were there.



This is how Russia waged war against Chechnya decades ago.… pic.twitter.com/MG4MVhcumS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2025

У ніч проти 1 лютого російські війська здійснили масовану дронову атаку на Запоріжжя: понівечені автівки, автомийка, приватні гаражі, житлові будинки та навчальний заклад.

Вранці 1 лютого російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, є постраждалий та загибла.

Також Росія вдарила по п'ятиповерхівці у Полтаві, є загиблі та поранені.