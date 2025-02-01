Зеленский об ударе по Судже: Россия убивает своих по тактике Чечни, Сирии и Украины
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар России по школе-интернату в Судже Курской области. Он назвал страну злом, которое не может остановиться самостоятельно.

"Так Россия десятилетия назад вела войну против Чечни. Так же убивали сирийцев. Также российские бомбы разрушают украинские дома. И даже против собственного мирного населения российская армия использует похожую тактику", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия – это государство, которое "лишено цивилизованности" и "зло, которое не остановится само по себе". Но если действовать решительно, то Москву можно вынудить остановиться.

"И это необходимо сделать, чтобы обезопасить мир от российских бомб", – заявил он.

1 февраля Россия сбросила КАБ на школу-интернат в Судже. Под завалами оказались 95 человек, готовившихся к эвакуации. Среди них преимущественно пожилые люди, дети и женщины. Погибли четыре человека, из-под завалов достали 84 человека.

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