Генштаб: Повітряні сили вдарили по пункту управління росіян на Курському напрямку

Пункт використовувався для координації наступальних дій російських військ на Курському напрямку

Курська область (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У понеділок, 3 лютого, Повітряні сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів Збройних сил Росії в районі населеного пункту Новоіванівка (Суджанський район Курської області). Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій росіян проти українських військових на Курському напрямку.

У Генштабі зазначили, що в результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед російських військових.

Завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення, додали там.

30 січня 2025 року президент Зеленський заявив, що українські бригади є за що відзначити на фронті, зокрема у Курській області.

31 січня Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили командний пункт угруповання військ "Курськ", яке базувалося в місті Рильськ.