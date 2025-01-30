Сырский доложил Зеленскому по ситуации на фронте: Есть за что отметить наши бригады

Президент провел также беседу с главой ГУР Будановым о "разных сценариях"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Вооруженные Силы Украины отличились на фронте. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

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Президент заслушал доклад главкома Александра Сырского по ситуации на фронте и, в частности, Курской операции.

"Есть за что отметить наши бригады, и особенно – 225 отдельный штурмовой батальон – смело и настойчиво уничтожают врага, а также – 82 отдельная десантно-штурмовая бригада – молодцы, ребята", – сказал президент.

Также он выразил благодарность Силам специальных операций за эффективное поражение российских солдат и техники. Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы каждый день давал новые результаты и эти результаты были потерями врага.

Помимо этого президент провел "длинный разговор" с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым по поводу задач, перспектив и разных сценариев. Подробностей раскрывать не стал, но отметил, что важно "действовать активно".