Сырский доложил Зеленскому по ситуации на фронте: Есть за что отметить наши бригады
Вооруженные Силы Украины отличились на фронте. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.
Президент заслушал доклад главкома Александра Сырского по ситуации на фронте и, в частности, Курской операции.
"Есть за что отметить наши бригады, и особенно – 225 отдельный штурмовой батальон – смело и настойчиво уничтожают врага, а также – 82 отдельная десантно-штурмовая бригада – молодцы, ребята", – сказал президент.
Также он выразил благодарность Силам специальных операций за эффективное поражение российских солдат и техники. Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы каждый день давал новые результаты и эти результаты были потерями врага.
Помимо этого президент провел "длинный разговор" с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым по поводу задач, перспектив и разных сценариев. Подробностей раскрывать не стал, но отметил, что важно "действовать активно".
- 27 января ГУР опровергло "слова Буданова" с закрытого заседания Совета по "опасным процессам для существования Украины" в случае, если переговоры не будут запущены до лета.
- 28 января в Курской области спецназовцы ликвидировали КНДРовцев и набрали трофеев на зачищенных позициях.