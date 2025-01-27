ГУР опровергло "заявление Буданова" с закрытого заседания Рады

Публикация таких заявлений вредит безопасности государства и используется россиянами в своих интересах.

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Главное управление разведки опровергло якобы цитату главы ведомства Кирилла Буданова с закрытого заседания Верховной Рады, о которой накануне заявило издание Украинская правда.

По данным СМИ, Буданов якобы заявил: если до лета не пройдут серьезные переговоры об окончании войны, то "дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины". Медиа ссылается на анонимного участника встречи.

Военная разведка сообщила, что якобы цитата из закрытого, с грифом тайно, заседание Совета не соответствует действительности.

"Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут извращать в своих интересах, используя для этого журналистов", - отметили в ГУР.

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