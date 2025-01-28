Под Курском спецназовцы ликвидировали КНДРовцев и набрали трофеев на зачищенных позициях
В Курской области воины восьмого полка Сил спецопераций провели зачистку вражеских позиций, нанесли значительный ущерб противнику в живой силе и захватили важные трофеи. Об этом сообщила пресс-служба ССО.
В ходе боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат.
Кроме того, с помощью сбросов с дронов спецназовцы уничтожили семерых врагов, еще 10 получили ранения.
На вражеских позициях ССО обнаружили и захватили:
→ средства индивидуальной защиты и военную экипировку;
→ дальномер "ДЛ-5";
→ тепловизионный прицел "1ПН139-1";
→ штурмовую винтовку АК-12 с прицелом "1П87";
→ средства связи, которые могут содержать данные о передвижениях и планах врага.
Также найдены документы врага.
Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника, отметили в ССО.
- По данным NYT, Северная Корея в течение двух месяцев направит подкрепление в Курскую область.
- Это подтверждает и Буданов. Он говорит, что в 2025 году КНДР передаст России новую партию баллистических ракет малой дальности KN-23, артиллерийские системы и снаряды.
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