Под Курском спецназовцы ликвидировали КНДРовцев и набрали трофеев на зачищенных позициях

В бою убиты два солдата из Северной Кореи, также сбросами с дронов убиты семь врагов, еще 10 ранены

Фото: ССО

В Курской области воины восьмого полка Сил спецопераций провели зачистку вражеских позиций, нанесли значительный ущерб противнику в живой силе и захватили важные трофеи. Об этом сообщила пресс-служба ССО.

В ходе боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат.

Кроме того, с помощью сбросов с дронов спецназовцы уничтожили семерых врагов, еще 10 получили ранения.

На вражеских позициях ССО обнаружили и захватили:

→ средства индивидуальной защиты и военную экипировку;

→ дальномер "ДЛ-5";

→ тепловизионный прицел "1ПН139-1";

→ штурмовую винтовку АК-12 с прицелом "1П87";

→ средства связи, которые могут содержать данные о передвижениях и планах врага.

Также найдены документы врага.

Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника, отметили в ССО.

По данным NYT, Северная Корея в течение двух месяцев направит подкрепление в Курскую область.

Это подтверждает и Буданов. Он говорит, что в 2025 году КНДР передаст России новую партию баллистических ракет малой дальности KN-23, артиллерийские системы и снаряды.

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