NYT: Северная Корея в течение двух месяцев направит подкрепление в Курскую область

КНДР отправила в Россию более 10 000 солдат, часть которых уже убиты или ранены

Солдаты КНДР (Фото: KCNA)

Северная Корея направила на помощь России около 11 000 солдат, ожидается, что в течение нескольких месяцев в Курскую область прибудет новая партия. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника, осведомленного в этом вопросе.

Северокорейцы, отправленные в РФ, чтобы присоединиться к российским войскам в Курской области, по сути, действуют как отдельная боевая сила, отличаясь языком, подготовкой и военной культурой, рассказали украинские солдаты и американские чиновники.

Солдаты КНДР – это преимущественно войска специальных операций, обученные для хирургических ударных миссий, но россияне в основном использовали их в качестве пехотинцев, говорится в материале.

Осенью 2024 года Северная Корея направила около 11 000 солдат на помощь российским силам в Курской области, где Вооруженные Силы Украины удерживают территории.

Украинские и американские официальные лица заявили, что с момента первой боевой стычки в начале декабря примерно одна треть северокорейских солдат была убита или ранена.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери КНДР продолжают расти, предполагая, что почти половина отправленных были либо ранены, либо убиты, но он предупредил, что они "высоко мотивированы, хорошо обучены" и "храбры".

По словам одного высокопоставленного чиновника оборонного ведомства США, подкрепление ожидается "в течение следующих двух месяцев".

LIGA.net обратилась за комментарием в Главное управление разведки Министерства обороны, но ответа на момент публикации новости не получила.